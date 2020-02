Latvijā izdevumi sociālajai aizsardzībai zemāki nekā ES vidēji

Zemāki nekā mūsu valstī izdevumi sociālajai aizsardzībai ir Īrijā, kur šis rādītājs veido 9% no IKP, un Maltā (10,9%). Nedaudz lielāki kā Latvijā izdevumi sociālajai aizsardzībai ir Bulgārijā un Čehijā (abās valstīs 12% no IKP), Lietuvā (12,1%) Kiprā (12,5%), Igaunijā (13%) un Ungārijā (13,3%), bet Rumānijā šo izdevumu apjoms bijis identisks kā mūsu valstī.

ES dalībvalstu vidū vislielākais valsts finansējums sociālajai aizsardzībai ir Somijā (24,1% no IKP), Dānijā (21,9%), Itālijā (20,8%) un Austrijā (20,1%).

ES vidēji valdību izdevumi sociālajai aizsardzībai 2018.gadā bija 18,6% no IKP.

Lielāko daļu no sociālās aizsardzības izdevumiem ES veido vecuma pensijas. ES tie veido 10,1% no kopējiem sociālajiem pabalstiem. Vislielākais šādu pabalstu izdevumu īpatsvars ir Somijā (13,6%), Francijā un Itālijā (abās valstīs 13,3%), Grieķijā (13,2%) un Austrijā (12,4%). Savukārt vismazākais to īpatsvars ir Īrijā (3,2%), Kiprā (6,1%), Lietuvā (6,2%), Igaunijā, Ungārijā un Maltā (visās valstīs 6,7%) un Latvijā 6,8%.