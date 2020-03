Bankas piedāvā kredītbrīvdienas grūtībās nonākušajiem kredītņēmējiem

"Esam to piedāvājuši jau iepriekš, ja tas nepieciešams, neatkarīgi no koronavīrusa, un arī šobrīd turpinām to darīt. Banka uz katru atsevišķu gadījumu skatās individuāli un, ja klienta ienākumi samazinās vai pastāv iespēja, ka tie samazinās, vai ir citas grūtības, tad aicinām nekavējoties sazināties ar mums. Jo ātrāk klients to izdarīs, jo lielāka iespēja, ka varēsim sniegt piemērotu risinājumu," pauda Gabrilovica.