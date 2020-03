Horoskopi visai nedēļai

STRĒLNIEKS Jo precīzāk un apjomīgāk spēsi ievākt vajadzīgo informāciju un pareizi to apstrādāt, jo teicamākus rezultātus sasniegsi! Sarežģījumu gadījumā nekautrējies lūgt padomu pieredzes bagātākiem kolēģiem vai pat augstākstāvošajiem. Attiecības ar cilvēkiem tiešā veidā būs atkarīgas no tā, cik diplomātiski un iejūtīgi paudīsi savu viedokli, kā spēsi atturēties no asas kritikas. Ģimenes locekļiem izrādīsi apskaužamu gādību, uzmanību.