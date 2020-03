Ārkārtējās situācijas dēļ aug vardarbības risks ģimenēs. Kur vērsties?

To, ka pēdējās divās nedēļās palielinājies ģimenes konfliktu izsaukumu skaits, novērojusi arī Rīgas pašvaldības policija (RPP). No 13. februāra līdz 25. martam RPP devusies uz 174 izsaukumiem par konfliktiem ģimenē. No tiem 75 bijuši pēdējo divu nedēļu laikā.