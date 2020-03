Dezinfekcijas līdzekļu ražotājs: Latvijā izplatīti nesertificēti produkti ar viltotu zīmolu

Arī Latvijas Veselības inspekcija aicinājusi dezinfekcijas līdzekļus iegādāties tikai veikalos un aptiekās, vai arī no uzticama ražotāja, kuram ir visi nepieciešamie ražošanas sertifikāti. Iegādājoties nelegālus dezinfekcijas līdzekļus pircēji riskē ar to, ka produkti nebūs efektīvi. Iegādājoties dezinfekcijas līdzekli, jāpievērš uzmanība arī tam, vai produkts ir reģistrēts Latvijā un saņēmis biocīdu inventarizācijas numuru, savukārt etiķetē aktīvās vielas nosaukumam, koncentrācijai, norādījumiem, kur līdzekli var lietot, kā arī informācijai, pret kādiem organismiem līdzeklis izmantojams. Jāņem vērā arī tas, ka virsmām paredzētos dezinfekcijas līdzekļus nedrīkst izmantot uz ādas un tie nav domāti cilvēku higiēnas vajadzībām.

“Eco Forte” dezinfekcijas līdzekļi nesatur spirtu. Tie ražoti īpašā elektrolīzes procesā, kā rezultātā tiek iegūta aktīvā viela: no nātrija hlorīda elektrolīzes procesā ģenerēts aktīvais hlors 0,05% jeb hipohlorskābe (ķīmiskā formula HOCL). Hipohlorskābe (Hypochlorous acid) ir viens no efektīvākajiem dezinfekcijas līdzekļiem. Viela ir identiska cilvēka balto asinsķermenīšu radītajam aizsardzības mehānismam, kas ne tikai nogalina patogēnus, bet arī ievērojami samazina to atkārtotu rašanos. “Eco Forte” dezinfekcijas šķīdumi atbilst kvalifikācijas prasībām, ko nosaka Eiropas Regula (EK) Nr. 127/2008 un Biocīdo produktu regulai (BPR, Regula (ES) 528/2012.