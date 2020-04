Konceptuāli atbalsta daudz bargāku sodu noteikšanu par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu

Patlaban Administratīvo pārkāpumu kodekss par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu fiziskajām personām paredz 10 līdz 700 eiro sodu, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 2800 eiro sodu. Paredzēts, ka turpmāk par šo pārkāpumu fiziskām personām naudas sods būs no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām - no 140 līdz 5000 eiro. Patlaban kodekss paredz, ka šos pārkāpumus izskata Veselības inspekcija.