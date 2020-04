Latvijai gada laikā vājš progress inovatīvo zāļu pieejamībā

Inovatīvie medikamenti un vakcīnas ir vieni no spēcīgākajiem instrumentiem, kas cilvēkiem visā Eiropā palīdz dzīvot ilgāk, veselīgāk un produktīvāk. Īpaši spilgti jauno zāļu panākumi vērojami vēža ārstēšanā. Piemēram, 2009. gadā piecu gadu izdzīvošanas rādītājs metastātiskas melanomas (ādas vēža) pacientiem bija 5%, bet desmit gadu laikā tas pieaudzis līdz 50%, liecina Eiropas farmācijas rūpniecības un asociāciju federācija (EFPIA) dati. Tāpat ievērojami dzīvildzes rādītāji uzlabojušies arī plaušu un krūts vēža pacientiem, kā arī citu slimību pacientiem. Piemēram, pateicoties jaunajām zālēm, kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem mirstības līmenis no tādas agrāk nāvējošas slimības kā HIV ir samazinājies par vairāk nekā 80%, bet 90% pacientu no agrāk praktiski neārstējamā C hepatīta tiek izārstēti ar zāļu kursu 12 nedēļu laikā.