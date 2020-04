Vairākas Igaunijas bankas pievienojas Latvijas Bankas uzturētajam Zibsaišu reģistram

Tostarp "LHV Pank" Zibsaišu reģistram pievienosies no maija.

Zibenīgs maksājuma pieprasījums nozīmē to, ka maksājuma pieprasītājs aizpildītu visas pārveduma detaļas, un maksājuma veicējam atliktu vien to apstiprināt internetbankā vai mobilajā lietotnē, ja tas piekrīt maksājuma informācijai, neraugoties uz to, vai abas darījuma puses lieto vienas kredītiestādes vai dažādu kredītiestāžu pakalpojumus. Zibenīgu maksājuma pieprasījumu serviss apvienojumā ar Zibsaišu reģistru nodrošinātu iespēju pieprasīt maksājumu, zinot vien mobilā tālruņa numuru.