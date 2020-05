25 tūkstošu gaismas gadu attālumā atklāta reta Zemei līdzīga planēta

Tā pieder daudz mazāku akmeņaino eksoplanētu kopai, kas apriņķo savu zvaigzni līdzīgā attālumā, kā Zeme apriņķo Sauli. Šī planēta atrodas 24 722 gaismas gadu lielā attālumā no mums un ir tālākā zināmā eksoplanēta Piena Ceļa galaktikā.

Zinātnieki kļūst arvien prasmīgāki jaunu eksoplanētu atklāšanā, tomēr tas nav viegli. Eksoplanētas pašas neizstaro gaismu, bet atstarotā gaisma nav pietiekami spēcīga un viegli pazūd zvaigznes gaismā. Lielākā daļa mums zināmo eksoplanētu ir atklātas, izmantojot divas metodes: pamanot to uz tās zvaigznes fona, vai arī identificējot nelielo planētas gravitācijas ietekmi uz tās zvaigzni.

Tiesa, pastāv arī trešā metode, kas balstīta uz vispārīgās relativitātes teorijas. Iztēlojies divas zvaigznes, kas atrodas viena aiz otras, un novērotāju, kas atrodas zināmā attālumā no tām. Aizmugurējās zvaigznes gaismas stari (avots) otras zvaigznes gravitācijas dēļ nedaudz izliecas. Tas izkropļo un palielina avota gaismu. Kad visam pa vidu ir iesaistīta eksoplanēta, tā rada tālāku gaismas izkropļojumu, kas sasniedz novērotāju. Mēs to atpazīstam kā pazīmi par eksoplanētas klātbūtni. Pēc tam astronomi var izanalizēt gaismas izliekumu, lai noskaidrotu zvaigznes sistēmas parametrus.

Ar šādu metodi zinātnieki atklāja jauno superzemi, kas ir aptuveni 3,96 reizes lielāka par mūsu planētu. Savukārt zvaigzne, kuru tā apriņķo, ir ļoti maza – vien 0,12 daļa no mūsu Saules. Orbitālais attālums starp planētu un zvaigzni ir aptuveni tāds pats kā starp Veneru un Sauli. Tomēr, ņemot vērā, ka zvaigzne ir tik maza, planēta ap to riņķo lēni. Planētas gads sastāv no aptuveni 617 Zemes dienām.