Vitenbergs: Vietējā tūrismā apmēri ir jāpalielina par 30%

"Tūrisma nozares uzņēmumiem vislielākās problēmas šobrīd rada apgrozāmo līdzekļu trūkums. Samazinātas PVN likmes piemērošana būtu tiešs un reāls atbalsts uzņēmējdarbībai, tā būtu iespēja atsākt aktīvāku komercdarbību un mazināt bezdarbu nozarē. Papildus īstenojot visaptverošas vietējā tūrisma un tuvāko kaimiņvalstu reklāmas kampaņas, varēsim panākt ekonomisko izrāvienu tūrisma nozarē, it īpaši reģionos," klāstīja ekonomikas ministrs.

Tāpat ministrijā norādīja, ka no šā gada 1.jūlija Vācijā tiks samazināta PVN likme ēdināšanas pakalpojumiem no 19% līdz 7%, savukārt Lietuva apsver iespēju samazināt PVN likmi ēdināšanas pakalpojumiem no 21% līdz 9%, bet Igaunija diskutē par samazinātas PVN likmes 9% apmērā piemērošanu ēdināšanas uzņēmumiem.