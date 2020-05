Dombrovskis: Latvijai krīzes laikā jāpaplašina ienākumu atbalsta saņēmēju loks

No trešdien publicētajām EK rekomendācijām Latvijai izriet, ka krīzes laikā valsts atbalsts sociāli mazāk aizsargātajiem ir nepietiekams.

EK arī atzina, ka Latvijā sociāli vismazāk aizsargātajām grupām ir visaugstākais risks ciest no Covid-19 pandēmijas, kā arī Latvijā ir viens no augstākajiem mājokļu nepieejamības un to pārapdzīvotības rādītājiem Eiropas Savienībā.