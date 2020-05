Kā un kāpēc melo šie horoskopu zīmju vīrieši?

Dvīņi melo nevis nepieciešamības, bet gan intereses vadīti. Viņi mīl radīt konfliktsituācijas un tad no malas vērot, kā tās atrisinās. Neiesakām šīs zīmes pārstāvjiem atklāt savus noslēpumus, ja vien nevēlaties nākamajā rītā dzirdēt tos dzirdēt no kāda cita - turklāt papildinātā versijā. Precētie Dvīņi bieži vien paši nesaprot, kad ir samelojuši, un kad - nē.

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvji bieži nesaka patiesību, taču dara to tik nemākulīgi, ka ar to nevienu nepārliecina. Šīs zīmes vīrietis savas neveiksmes mēģina maskēt katram stāstot to, ko tie no viņa visvairāk vēlas dzirdēt.