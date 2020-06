Atceļot pandēmijas ierobežojumus, sabiedrībai draud "atkritumu epidēmija"

Tiesa gan, pastāv bažas, ka atkritumu veids var izraiīt jaunu slimības uzliesmojumu, jo cilvēki bezatbildīgi izmet ne tikai pārtikas produktu iepakojumus, bet arī savas sejas maskas un vienreizlietojamos cimdus, kas ir viens no drošības līdzekļiem cīņā pret Covid-19 izplatību.

“Pandēmijas rezultātā cilvēki arvien vairāk izmanto dažādas nepārstrādājamas un vienreiz izmantojamas lietas. Viņi nevēlas saslimt to lietu dēļ, ko izmanto citi. Līdzīgi tas ir bijis arī citu slimību, piemēram, “H1N1 cūku gripas” laikā. Tādēļ – tas nav nekas jauns, un ir vērojams, ka atkritumos nonāk ļoti daudz vienreizlietojamo priekšmetu, kā plastmasas šķīvji un maisiņi,” norāda Mokbels.

Plastmasas atkritumu apjoma pieaugums ir novērots pandēmijas dēļ. Tiesa gan, šeit ir jārunā arī par uzņēmumiem un to biznesa modeļiem, kam izdevīgāk ir ražot vienreizlietojamus priekšmetus un iepakojumus, nevis, piemēram, stikla pudeles, kuras atkārtoti var izmantot vēl un vēl.

Daudzi vides entuziasti uzskata, ka atkritumu problēma individuālā līmenī nav lielākā problēma. Vides piemēslošana ir jālikvidē jau pašā saknē. Ir skaidrs, ka ir ļoti sarežģīti atteikties no viegliem plastmasas iepakojumiem, lai dotu iespēju izmantot videi draudzīgākus risinājumus, kas nereti ir neērtāki lietošanai. Piemēram – stikla pudeles prasa vairāk enerģijas, lai tās transportētu, bet plastmasas iepakojums ļauj mazināt ēdiena izmešanu atkritumos.

Veidojot kultūru, kurā uzmanība ir pievērsta atkritumu atbilstošai izmešanai un pārstrādei, ir nepieciešams valsts atbalsts. Tā, piemēram, Taivānas galvaspilsēta Taipeja no “atkritumu salas” ir pārvērtusies par visai tīru pilsētu. Lai cik paradoksāli tas būtu, valsts palīdzēja mazināt plastmasas atkritumu urnas, tā vietā koncentrējoties uz citām atkritumu savākšanas un pārstrādes metodēm.

Pilsētas ir testējušas vairākus paņēmienus, lai mazinātu atkritumu radīto piesārņojumu. Sociālā mārketinga speciāliste Jara Almosa un viņas kolēģi Austrālijas Grifita universitātē norādījuši, ka viens no veidiem ir bijis zīmēt acis uz sienām (tā, lai rodas iespaids, ka cilvēks, kurš vēlas nomest zemē atkritumus, tiek vērots), beidzot ar dažādiem citiem pasākumiem, sniedzot informāciju sabiedrībai par atkritumu kaitīgumu apkārtējai videi.

Viens no efektīvākajiem paņēmieniem ir ļoti vienkāršs – vecais labais sociālais nosodījums. Piemēram, ja kāds cilvēks no grupas nomet savu konfekšu papīrīti zemē, viņš nekavējoties izpelnās nosodījumu no apkārtējiem, un tas visbiežāk liek pārdomāt savu rīcību. Cilvēki ir sociālas būtnes, kas tomēr ir atbildīgākas pret apkārtējo vidi nekā citas dzīvās radības.