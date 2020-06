Līgo bez traumām! Uzzini, kādas traumas svētkos tiek gūtas visbiežāk

Piemēram, pirkstu lūzumi visbiežāk tiek gūti, uzmetot grilu vai kādu citu smagu priekšmetu. Savukārt sasitumi un locītavu sastiepumi – paklūpot uz nelīdzenumiem pļavā vai paslīdot slapjā zālē. Tāpat ir bijuši gadījumi, kad, piemēram, tiek lauzta pēda, krītot no koka, kurā bija uzkāpts, lai iegūtu kuplākos ozola zarus vainagam.

Tāpat savainojumi gūti, gan nevērīgi un neuzmanīgi apejoties ar nazi, gan no alus kausiem un pudelēm, kurus cilvēki skraidot saplēš un savaino sev rokas.

Jāņos bieži izplatīta ir sagriešanās ar stikliem peldvietās, tādēļ ārsti iesaka nelēkt nezināmās peldvietās, kurās var būt sasisti stikli un citi asi priekšmeti. Diemžēl šajos svētkos izplatīti ir arī no lēkšanas ūdenī gūtie spranda lūzumi. Bet dzīvībai bīstama var izrādīties sēšanās pie stūres dzērumā.

“Neviens no mums nav pasargāts no dažādām dzīves likstām, un teiciens “ar mani jau tā nenotiks” nebūt neatbrīvo no atbildīgas rīcības jeb risku apzināšanās,” norāda Jānis Skujiņš, bankas riska apdrošināšanas eksperts, uzsverot, ka darba nespēja slimības un traumas dēļ ir otra izplatītākā riska situācija, kas cilvēkiem rada pēkšņus finansiālus zaudējumus. Diemžēl dati liecina, ka mazāk nekā piektā daļa iedzīvotāju ir bijuši apdrošināti gadījumos, kad viņus skārusi slimība vai trauma, kas radījusi ilgstošu darba nespēju, tāpēc finansiālos zaudējumus nācies segt pašiem vai meklēt aizdevumu.