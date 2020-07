Es domāju, ka psihisko traucējumu biežums un izplatība Latvijā būtiski neatšķiras no Eiropas rādītājiem, tikai mēs to neredzam atspoguļotu mūsu reģistrā pacientiem ar psihiskiem uzvedības traucējumiem, jo pietiekami daudzas institūcijas nesniedz datus reģistram, līdz ar to sanāk, ka tur ir tikai nosacīti smagākās diagnozes un tie ir tikai 90 tūkstoši pacientu.

Jāsaka tā, ka laikam vairs es to tā neizjūtu no pacientu vides, jo pie manis pacienti nāk labprāt, pieraksti vienmēr ir pilni. Es domāju, ka tā stigmatizācija, ko es ik pa laikam jūtu, ir tāda pasmaidīšana kādreiz no savu kolēģu vidus, kas kādreiz, ar tādu drusku zemtekstu - ka psihiatrija ir tāda drusku pusmedicīna... Bet arī tur, kur jau saskaras ar šīm problēmām caur pacientiem, caur savu ģimeni, no savas pieredzes, beigās izrādās, ka tomēr ir medicīnas nozare, tikai ar savām īpatnībām, kā jebkura medicīnas nozare. Jo mums jau ir ārkārtīgi svarīga sadarbība gan ar klīniskiem psihologiem, gan ar citiem rehabilitācijas speciālistiem, katram pacientam, katram cilvēkam ir savs rakurss, kā mēs varam mēģināt palīdzēt.