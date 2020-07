"Olainfarm" akcionāri plāno vērsies pret bijušo valdi

LETA pērn oktobrī vēstīja, ka "Olainfarm" veiktajā revīzijā tika konstatēts, ka iepriekšējās "Olainfarm" amatpersonas 2017.gada sākumā uzņēmuma vārdā noslēgušas darījumu ar Kiprā reģistrētu uzņēmumu "Banestar Management Limited", kura rezultātā "Olainfarm" esot nodarīti zaudējumi vairāku miljonu eiro apmērā. Aizdomīgie darījumi tika veikti no 2017.gada 2.janvāra līdz 2019.gada 4.aprīlim. Par atklāto "Olainfarm" vērsās Valsts policijā.

Jau ziņots, ka pērn "Olainfarm" paziņojumā biržā informēja, ka 2017.gada noslēgumā uz viltotu dokumentu pamata ar tiem pašiem uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem noslēgtas vienošanās par kompensācijas izmaksu darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā, neatkarīgi no to izbeigšanas iemesla. Šādu izmaksu apmērs vienam darbiniekam svārstās robežās no 42 000 līdz 144 000 eiro. Arī par šo faktu "Olainfarm" ir vērsusies Valsts policijā ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu.