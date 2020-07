Rutkaste: Krīze ir īstais brīdis darbaspēka nodokļu sloga samazināšanai

"Tas nozīmē, ka mūsu uzņēmumiem, algot darbiniekus, ir dārgāk nekā daudziem mūsu konkurentiem. Līdz ar to darbaspēka nodokļu slogu būtu loģiski samazināt un negūtos nodokļu ieņēmumus pārcelt uz citām nodokļu kategorijām. Krīze ir īstais brīdis, lai samazinātu darbaspēka nodokļu slogu, jo šajā gadījumā ieguvums ekonomikai būtu daudz lielāks," sacīja Rutkaste.

"Ja mēs gribētu nodokļu slogu samazināt tā, lai atslogotu tieši zemo algu saņēmējus no nodokļu nastas, tad diemžēl tur vairs ar IIN samazinājumu neko daudz līdzēt nevar, jo neapliekamais minimums, kā arī atvieglojumi par apgādājamajiem nosaka to, ka tieši zemo algu saņēmēji IIN samaksā ļoti maz - atvieglojumi jau sniedzas tuvu darba algai un vairs nav no kā maksāt šo IIN. Zemo algu galā darbaspēka nodokļu slogu pamatā rada sociālais nodoklis, kas Latvijā ir salīdzinoši augsts," klāstīja Rutkaste.