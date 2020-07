Plāno veidot jaunu "Valsts nekustamo īpašumu" mājaslapu

Uzņēmumā jaunas mājaslapas nepieciešamība pamatota arī iespējamu lietotāju ievadīto datu noplūdi no esošās mājaslapas. Tāpat starp VNĪ esošās mājaslapas problēmām minēts zemais vietnes ielādes ātrums, aktuālo sludinājumu ievietošana manuāli, kā arī patlaban vietnē nav iespējams ievietot ierakstus no sociālajiem tīkliem, turklāt mājaslapa nav pieejama no mobilajām ierīcēm.