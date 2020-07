Pirmajā pusgadā pašvaldību budžetā izveidojies 101,4 miljonu eiro pārpalikums

FM norādīja, ka IIN ieņēmumus ietekmē gan Covid-19 izraisītais bezdarba līmeņa palielinājums, gan ieviestie nodokļu reformas pasākumi, kas paredz no 2020.gada 1.janvāra paaugstināt diferencēto neapliekamo minimumu no 230 līdz 300 eiro, neapliekamo minimumu pensionāriem - no 270 līdz 300 eiro, kā arī atvieglojumus par apgādājamo - no 230 līdz 250 eiro. Savukārt pozitīvu ietekmi uz IIN ieņēmumiem pirmajā pusgadā veidoja augošais darba ienākuma līmenis 2020.gada sākumā, kad vēl Covid-19 situācija nebija attīstījusies, tāpat arī norēķini gada sākumā par dividenžu maksājumiem.