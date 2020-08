Ko par Rīgu saka mēra amata kandidāti? 1.daļa

Šajā – apskata pirmajā daļā – hronoloģiskā secībā pārbaudījām izteikumus, ko raidījumos no 3. līdz 5. augustam pauda trīs potenciālie pašvaldības vadītāji: Valērijs Petrovs no partijas Alternative, Oļegs Burovs no Gods Kalpot Rīgai, kā arī Einārs Cilinskis no Nacionālās apvienības un Latvijas Reģionu apvienības kopējā saraksta. Cilinska teiktajā Re:Check neatrada nepatiesus vai citādi maldinošus apgalvojumus.