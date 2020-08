Olimpiete Ilona Marhele: 7 ieteikumi skriešanai ar prieku un gandarījumu

Zelta sastāvdaļa gandrīz visos sporta veidos un to iesākšanā ir pakāpeniskums. Lai gan iesākumā ir liels entuziasms, nevajadzētu šaut pār strīpu - skriešanai tāpat kā ikvienai citai aktivitātei jāpieiet ar nopietnību un plānošanu. Pirmajā reizē nevajadzētu skriet tik ilgi, kad esi jau nomocījies un ar piesarkušiem vaigiem gatavs iekrist dīvānā. Jāapzinās savas iespējas un vajadzības, aprunājoties pašam ar sevi un apņemoties skriet prātīgi, kā arī izprotot, vai tev un tavam ķermenim šis ir piemērots sporta veids un vai gūsti baudu no padarītā. Jāsāk lēnām un mierīgi. Iesākumā var arī skriet un soļot, izvēloties attiecīgos laika intervālus, piemēram, minūti skrien, minūti soļo. Pirmajā reizē pilnīgi pietiks ar 20-30 minūtēm šāda treniņa. Iesācēja režīms var ilgt divas trīs nedēļas, kamēr pats sapratīsi, vai šis ir tas, ko vēlies darīt.

Ieteiktu nedaudz izpētīt sev tuvāko apkārtni un atrast piemērotākas vietas skriešanai. Netālu no mājas var atrasties kāds parks, mežs vai laukums, kur noteikti atradīsies vieta mierīgam skrējienam. Mazajās, šaurajās ieliņās, kur ir daudz luksoforu, cilvēku un strauja ielas kustība, skriešanu, iespējams, neizdosies izbaudīt tik ļoti, kā mežā. Neatkarīgi no situācijas, plānojot maršrutu, ir lielāka iespēja skriešanu padarīt patīkamāku.

Skriet vēlams tā, lai skriešanas kustība ir ērta. Ja tomēr kustība šķiet nedabīga vai neērta, tas ir viens no pirmajiem signāliem, ka kaut kas tiek darīts nepareizi. Viena no tipiskākajām kļūdām – pleci sakņupuši uz priekšu vai galva ierauta plecos, kas bieži noved pie asas duršanas krūtīs. Visbiežāk tas ir tāpēc, ka krūšu muskuļi ir savilkti un skrējējs ir pārāk saliecies uz priekšu. Skrienot jātur galva taisni, jāiztaisno mugura, atbalstīties vairāk uz pēdas vidusdaļas un censties skriet īsiem un viegliem soļiem (tas samazina slodzi locītavām, mugurai). Šie ir tikai daži no bāzes pamatiem, ar ko sākt, lai skriet būtu ērti.

Šobrīd ir pieejami daudz un dažādi sportošanas gadžeti jeb viedierīces. Sporta pulksteņi, kuri darbojas kā sporta palīgi, veido treniņu plānus, mēra cilvēka pulsu, pielāgo slodzi, kā arī sporta aplikācijas ar padomiem par sportošanu, uzturu, miegu un citām ar veselību saistītām lietām. Mēs varam priecāties, ka mums šādas iespējas ir, bet sākumposmā es ieteiktu būt maksimāli vienkāršam un brīvam no tehnoloģijām. Vēlāk var sākt pētīt visas ierīces, meklējot sev vēlamo un vajadzīgo, citādi plašajā klāstā var apjukt un izvēlēties to, kas nemaz nebija vajadzīgs. Savukārt, ja ir izpratne par to, kādus parametrus šīs ierīces mēra un kā to izmantot, lai spētu savu treniņu uzlabot, to droši var iegādāties un izmantot.