Kariņš: Jādomā kā ierobežot Covid-19, pilnībā neslēdzot valsts robežas

Pēdējās nedēļās strauji aug to Eiropas valstu saraksts, kas iekļautas Covid-19 izplatības augsta riska zonās, tostarp sagaidāms, ka drīzumā tajā nonāks arī Latvijas kaimiņvalsts Lietuva. Pēc premjera vārdiem, attiecībā uz Lietuvu kā daļu no "Baltijas burbuļa" īpaša regulējuma nav un uz kaimiņvalsti attieksies tās pašas normas, kas uz citām valstīm, kas tiek iekļautas dzeltenajā vai sarkanajā sarakstā.

Kariņš tomēr atzina, ka Latvijai būs jādomā, vai mainīt ar cilvēku kustību pāri robežām saistītos ierobežojumus, lai "nav jāaizver ekonomika", kur mēs nonāktu, ja izolētos no pārējās pasaules.

Politiķis uzsvēra, ka Covid-19 izplatības otrais vilnis pasaulē ir sācies, attiecīgi valstij ir jādomā, kāda būs tās tālākā politika. Skaidrs, ka sekmīgai cīņai pret infekciju varam turēt ciet robežas, taču tas postīs ekonomiku, vai arī labāk turēt robežas vairāk atvērtas, vienlaikus domājot par to, kā sekmīgi sargāt iedzīvotājus no Covid-19, sacīja premjers, piebilstot, ka priekšlikumi turpmākai rīcībai šajā jautājumā būtu gaidāmi no Veselības ministrijas.