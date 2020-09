Mājokļa iegāde Rīgā, Pierīgā vai reģionos – kas jāņem vērā?

“Cilvēku vēlmes, vajadzības un iespējas ir dažādas, līdz ar to nav vienas unikālas formulas, kā nonākt līdz lēmumam par pilsētu un apkārtni, kur dzīvot. Tāpēc pirms mājokļa iegādes vajadzētu rūpīgi un racionāli izsvērt gan emocionālo piesaisti konkrētai vietai, gan arī vidi, attālumu no darba, skolas un citām iestādēm, infrastruktūru, kā arī citus faktorus. Redzam, ka aptuveni 75% nekustamā īpašuma darījumu joprojām notiek Rīgā un Pierīgā – tas tāpēc, ka Latvijā galvaspilsēta ir ekonomiski aktīvākais punkts, kur koncentrējas gan darbavietas, gan atpūtas iespējas, gan ikdienā nepieciešamo pakalpojumu klāsts. Taču klienti arvien vairāk sāk interesēties par mājokļu iegādes iespējām ārpus galvaspilsētas,” norāda Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Lukačovs.

Pēc viņa domām, Covid-19 pandēmijas dēļ daļa cilvēku sāk pārdomāt nepieciešamību dzīvot Rīgā – ārkārtas situācijas laikā daudzi uzņēmumi sāka nodrošināt saviem darbiniekiem iespēju strādāt attālināti un plāno to turpināt arī nākotnē. Līdz ar to cilvēkiem mazāk svarīga kļūst vajadzība dzīvot darbavietas tuvumā un var sākt apsvērt iespēju pārcelties dzīvot tālāk no Rīgas.