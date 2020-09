Ieskaties šī gada "Riga Food 2020" izstādē

Food 2020" zelta medaļu kategorijā "Vājpiena biezpiens ar tauku saturu līdz 0,5%" saņēmis PKS "Straupe" ražotais vājpiena biezpiens, meistare Gunta Tetere. Jauno produktu grupā "Sieri" 1. vieta un "Riga Food 2020" zelta medaļa - a/s "Smiltenes piens" sieram "Smiltene", meistare Vita Puriņa. Jauno produktu grupā "Skābpiena produkti" 1. vieta un zelta medaļa - "Food Union" (a/s "Rīgas piena kombināts") "Lakto. Rabarbers, ērkšķoga", meistars Viktors Biziks. Jauno produktu grupā "Saldie biezpiena izstrādājumi" 1. vieta un "zelta medaļa - a/s "Smiltenes piens" biezpiena tortei ar apelsīnu ievārījumu, meistare Vita Puriņa. Jauno produktu grupā "Saldējums" 1. vieta un zelta medaļa - SIA "Rūjienas saldējums" šokolādes saldējumam ar brūkleņu piedevu šokolādes vafeles konusā, meistare Sanda Gūte. Savukārt jauno piena produktu iepakojuma konkursā 1. vieta un zelta medaļa - a/s "Tukuma piens" skābpiena dzēriena "Turku Ayran" (500 g) iepakojumam un "Turku jogurts. Mango" (300 g) iepakojumam.