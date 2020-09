Aktuālā informācija par ceļu posmiem, kur turpinās remontdarbi

Uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no pagrieziena uz Raunu līdz krustojumam ar Smiltenes–Gulbenes ceļu ir septiņi pagaidu luksoforu posmi un būs jārēķinās ar vismaz stundu, lai tos izbrauktu.

- posmā no Raunas līdz Launkalnei līdz četriem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā;

- posmā no Launkalnes līdz Smiltenes–Gulbenes krustojumam līdz trim luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h un vairāk par pusstundu ceļā.

- posmā no Salaspils līdz Ikšķilei noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h un pārmaiņus tiek slēgta viena no divām joslām uz katras no brauktuvēm;