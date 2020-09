Navaļnija saindēšanas dēļ var izgāzties "Nord Stream - 2" projekts. Ko tas nozīmē?

Viena no Vācijas partijām pat aicināja valdību nekavējoties iesaldēt projektu, ņemot vērā notiekošo. Līdzīgu aicinājumu pauda arī ASV republikāņu senators Toms Kotons. Savukārt pēc pāris dienām Vācijas ārlietu ministrs Heiko Māss brīdināja, ka atteikšanās no projekta pabeigšanas radīs nopietnas sekas Vācijas biznesam. “Projektā ir iesaistītas vairāk nekā 100 kompānijas no 12 Eiropas valstīm, turklāt vairāk nekā puse no šiem uzņēmumiem ir no Vācijas,” teica Māss.