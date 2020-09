No šodienas, 18. septembra, Baltijas valstīs tirdzniecībā nonāk Samsung Galaxy Z Fold2 5G salokāmais viedtālrunis ar plašu iespēju klāstu. Viedtālrunis jau sen vairs nav tikai veids, kā piezvanīt un nosūtīt ziņu, bet to izmanto gluži kā kabatas izmēra portatīvo datoru. Jaunajam salokāmajam Samsung viedtālrunim ir divi ekrāni, kas ļauj to izmantot vēl nebijušos veidos, līdzīgi kā līdz šim lietojām planšetdatoru.