Pēc tam vairākus gadus globālā sasilšana bija pazudusi no sabiedrības uzmanības loka. Taču tad pienāca 1988. gada vasara ASV, kas pārspēja daudzus 20. gadsimta siltuma rekordus. Klimata pārmaiņas atkal nonāca ziņu virsrakstos, un tām uzmanību sāka pievērst arī politiķi, tai skaitā pasaules ietekmīgākie līderi. Lielbritānijas toreizējā premjerministre Mārgareta Tečere to publiski atzina par globālu apdraudējumu:

1989. gadā daudzas enerģētikas kompānijas un citi uzņēmumi, kuru bizness bija atkarīgs no fosilās degvielas, izveidoja Globālo klimata koalīciju - organizāciju, kas agresīvi lobēja politiķus un medijus ar klimata pārmaiņām saistītos jautājumos. 1991. gadā ASV elektroenerģijas ražotājkompāniju organizācija Edison Electric Institute uzsāka aktīvu publicitātes kampaņu Information Council for the Environment (ICE), kuras mērķis bija sēt šaubas par klimata pārmaiņu esamību. Tā sastāvēja no vienkāršiem retoriskiem jautājumiem un atsevišķiem, no konteksta izrautiem faktiem.