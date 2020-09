"Latvenergo" noraida Valsts kontroles pārmetumus

Noslēdzot darba līgumus un nosakot mēneša atlīdzību, AS "Sadales tīkls", AS "Latvijas elektriskie tīkli" tā valdes locekļiem netika palielināta, bet, tieši otrādi, atlīdzība tika noteikta mazāka nekā tiesību aktos atļauts. Noslēdzot darba līgumus, vidējā apstiprinātā mēneša atlīdzība laika periodā no 2015.gada līdz 2018.gada rudenim "Sadales tīkla" valdes locekļiem bija 73,9%, bet "Latvijas elektrisko tīklu" valdes locekļiem bija 50,3% apmērā no Ministru kabineta (MK) noteikumos maksimāli atļautās mēneša atlīdzības. Nosakot mēneša atlīdzību atkarīgo kapitālsabiedrību valdes locekļiem, tika ņemta vērā faktiskā kopējā atlīdzība, kas darba tirgū atbilstoši darba attiecību tiesiskā regulējuma imperatīvajām prasībām ir jāmaksā atbilstoši Darba likumam un darba koplīgumam.