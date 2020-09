Rīgas brīvosta saistībā ar Covid-19 četriem uzņēmumiem piešķīrusi 30-90% atlaides nomas maksai

Līdz 21.septembrim nomas maksas atlaides piešķirtas četrām komercsabiedrībām, un katrai komercsabiedrībai nomas maksa samazināta par to periodu, kurā ieņēmumi no saimnieciskās darbības samazinājušies vismaz par 30%. Pārvalde ir piešķīrusi nomas maksas atlaides robežās no 30% līdz 90% atbilstoši konkrētā nomnieka attiecīgā mēneša saimnieciskās darbības samazinājumam.