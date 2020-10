Uzņēmums tiesājas ar VID par uzrēķinu saistībā ar "aplokšņu algām"

VID pieteicējai papildu nomaksai budžetā aprēķināja iedzīvotāju ienākuma nodokli 973,78 eiro apmērā, tā soda naudu 5091,89 eiro un nokavējuma naudu 81,88 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4208,22 eiro, to soda naudu 8080,5 eiro un nokavējuma naudu 439,88 eiro apmērā.

AT sēdē "Fontaine.Ent." pārstāvis iesniegto kasācijas sūdzību uzturēja, bet VID pārstāve to neatzina. Pieteicēja pārstāvis skaidroja tiesai savu viedokli par AT praksē nostiprinātām atziņām, ka strīdus normas nav piemērojamas gadījumā, ja nav konstatēta darba devēja negodprātīga rīcība, slēpjot patiesi izmaksāto ienākumu, jeb "aplokšņu algu", kuras, viņaprāt, apgabaltiesa nav ņēmusi vērā.