Riga Fashion Week modes skates būs iespēja vērot tiešsaistē. Arī TVNET!

Jau šajā nedēļas nogalē, no 27. līdz 31. oktobrim tiks aizvadīta Rīgas modes nedēļa un tās ietvaros tiks prezentētas tādu Latvijas dizaineru kolekcijas kā Iveta Vecmane, Katya Katya London, Nalatija Jansone, Noname Atelier, One Wolf, Selina Keer, ALEXANDER PAVLOV, Cinnamon Concept un Collected Story, kā arī bērnu zīmoli Aristocrat Kids, Baronessa un Rock and Mouse.