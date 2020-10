Polija grasās uzbūvēt sešus jaunus kodolreaktorus

Polija ir viena no nedaudzajām Eiropas valstīm, kurā nav neviena kodolreaktora, tomēr drīz tas mainīsies.

Tāpat Polija negrasās pilnībā atteikties no oglēm. Kā norāda Polijas amatpersonas, atjaunojamie enerģijas avoti ir nepietiekami, lai nodrošinātu visas Polijas ekonomikas prasības, tādēļ valsts enerģētikas stratēģija paredz attīstīt kodolsektoru.

“Mēs vēlamies panākt to, kas ir svarīgi Eiropai. Mēs, no vienas puses, rūpējamies par apkārtējo vidi, no otras puses, mēs nodrošinām savu enerģētisko drošību,” norādīja Eiropas Parlamenta deputāts un enerģētikas nozares eksperts Gžegožs Tobišovskis.