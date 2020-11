Kā uzlabot sabiedrības veselību un papildināt budžeta ieņēmumus: secinājumi no pētījuma

Piemēram, gribētos dziļāku analīzi par iepriekšējo nodokļu reformu, t.sk. kā tā spēja (vai nespēja) risināt sociālo nevienlīdzību, ko deva (vai nedeva) uzņēmējdarbības vides attīstībai. Gribētos analīzi par plānotajām izmaiņām mikrouzņēmumu nodokļa un autoratlīdzību režīmos, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas attīstības ciklu. Starp citu, atšķirībā no pagājušā gada nedzirdam arī, cik plānots iekasēt no ēnu ekonomikas apkarošanas.

Ka šādu pētījumu nav vai to ir maz, ir žēl. Bet vēl vairāk ir žēl, ka nereti netiek ņemti vērā esošie pētījumi. Viens no tādiem varētu būt "Akcīzes nodokļa politika Baltijas valstīs: alkoholiskie dzērieni, bezalkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi". Šo pētījumu veicām, Rīgas Ekonomikas augstskolai sadarbojoties ar kolēģiem no Baltijas Starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra (BICEPS), kā arī pētniekiem no Tallinas Tehnoloģiju universitātes un Lietuvas Vadības un ekonomikas universitātes ISM. Pētījumu pasūtīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, un tas ietver analīzi un ieteikumus attiecībā uz minēto trīs akcīzes preču kategorijām. Budžeta pieņemšanas karstumā atļaušos atgādināt vairākus šajā pētījumā gūtos secinājumus.