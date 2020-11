"Rimi" un "Maxima" aptur sadarbību ar cilvēktirdzniecībā iesaistīto uzņēmumu "Adugs"

Tāpēc “Maxima Latvija” ir nekavējoties reaģējusi un apturējusi sadarbību ar SIA “Adugs” līdz turpmākai apstākļu noskaidrošanai, kad tiks saņemts oficiāls skaidrojums no valsts atbildīgajām institūcijām un piegādātāja par notikušo," pavēstīja “Maxima Latvija” vadītājs Viktors Troicins.

Arī "Rimi" nekavējoties pavēstījis, ka no šī gada 20. novembra pārtrauc iegādāties produktus visās Baltijas valstīs no konditorejas produktu ražotāja "Adugs", kam izvirzīta apsūdzība, balstoties uz aizdomām par cilvēku tirdzniecību.

“Rimi ir ļoti stingra nostāja korporatīvās atbildības jautājumos. Jau vairākus gadus, slēdzot iepirkuma līgumus ar piegādātājiem, "Rimi" papildina tos ar pielikumu par ilgtspēju, kas nosaka, kādas vadlīnijas jāievēro kvalitātes, vides, veselības un sociālās atbildības jomā. Balstoties uz publiski izskanējušo informāciju par izvirzītajām apsūdzībām, kā sociāli atbildīgs uzņēmums, Rimi no šodienas pārtrauc iepirkt “Adugs” produkciju visās Baltijas valstīs,” uzsver Rimi Latvia valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

Būt sociāli atbildīgiem sabiedrības, klientu, piegādātāju, darbinieku un apkārtējās vides priekšā ir viens no Rimi stratēģiskajiem mērķiem. Visi uzņēmumā iepirktie produkti tiek rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie atbilst Rimi iekšējām pamatnostādnēm par ilgtspējas aspektiem, skaidroja "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala. Tādēļ uzņēmums rūpīgi izvērtē arī savu piegādātāju biznesa principus un apņemšanos būt atbildīgiem dažādos ilgtspējas aspektos.

Policijā pastāstīja, ka no kādas ārvalsts vēstniecības saņemta informācija, ka vairāki Latgalē bāzēta konditorejas uzņēmuma darbinieki ir ziņojuši par piespiedu darbu. Reaģējot uz saņemto informāciju, aprīlī VP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē tika sākts kriminālprocess pēc par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi organizēta grupa, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa un par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu.