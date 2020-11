Pašizolācija Latvijā jāievēro pēc atgriešanās no visām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi

Attiecībā uz Apvienoto Karalisti un valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Urugvajas, Japānas, Dienvidkorejas, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes un Singapūras. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.