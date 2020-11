Pārbaudes laikā darbības traucējumi konstatēti divām trauksmes sirēnām

No šodien pārbaudītajām 162 trauksmes sirēnām, manuāli tika ieslēgtas četras trauksmes sirēnas, divas nenostrādāja, bet divām konstatēti rotācijas mehānisma bojājumi.

Šodien VUGD 112 Zvanu centri saņēma 30 zvanus no iedzīvotājiem, kuri nebija ieguvuši informāciju par notiekošo trauksmes sirēnu darbības pārbaudi vai arī ziņoja par to, ka nedzird sirēnas. Līdztekus sirēnu pārbaudes laikā tika pārbaudīta sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, ar kuriem VUGD ir noslēgts līgums par informācijas pārraidīšanu.

Iepriekšējā trauksmes sirēnu pārbaudē pagājušā gada novembrī, no pārbaudītajām 164 trauksmes sirēnām, manuāli tika ieslēgta 141 trauksmes sirēna, bet astoņas nenostrādāja un 24 nebija iespējams palaist arī manuāli.

Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, kad ir kāda ārkārtēja situācija, notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa, vai arī pastāv to draudi. Latvijā izvietotās 164 trauksmes sirēnas nenodrošina to dzirdamību visā Latvijas teritorijā, bet iedzīvotājiem nav jāsatraucas par to, ka viņi nesaņems informāciju par apdraudējumu vai katastrofu.