PTAC piespriedis "Tele2" 20 000 sodu par negodīgu komercpraksi

Atbilstoši regulējumam PTAC ir tiesīga par negodīgu komercpraksi uzlikt komercprakses īstenotājam soda naudu līdz 10% no tā pēdējā

PTAC ieskatā, soda nauda 20 000 eiro apmērā uzskatāms par samērīgu, ņemot vērā kompānijas izdarīto pārkāpumu, tā raksturu un ietekmi, īpaši ņemot vērā patērētāju lielo skaitu, uz kuriem tika attiecināta kompānijas īstenotā komercprakse, un patērētāju kolektīvajām ekonomiskajām interesēm radīto apdraudējumu, kā arī nepieciešamību kompāniju un citus tirgus dalībniekus atturēt no turpmākas šādas komercprakses īstenošanas.

PTAC aģentūrai LETA atgādināja, ka "Tele2" lielam skaitam patērētāju 2020.gada 29. un 30.aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 2020.gada 1.jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums "Bezlimita internets Latvijā" par papildu maksu 2,5 eiro mēnesī.

PTAC secinājis, ka "Tele2", automātiski sniedzot pakalpojumu par papildu maksu, patērētājam neizdarot par to pasūtījumu, ir pārkāpusi normatīvos noteiktās patērētāja tiesības un šajā gadījumā patērētājam nav pienākuma pieņemt pakalpojumu un maksāt par to kompānijas vienpusēji noteikto maksu. Kompānijas īstenotā komercprakse, konkrētajā veidā piedāvājot patērētājiem pakalpojumu, ir negodīga - profesionālajai rūpībai neatbilstoša un agresīva - komercprakse, jo kompānija nav ievērojusi patērētāja izvēles brīvību un gribu un pielietojusi patērētāju piespiešanu pakalpojuma izmantošanai un apmaksai un nesamērīgu ietekmi uz patērētājiem kā noslēgto līgumu pusi. Īstenotā negodīgā komercprakse varēja būtiski negatīvi ietekmēt patērētāju ekonomisko rīcību, proti, patērētājiem būtu jāmaksā par to, ko viņi nav pasūtījuši.