"Facebook" gaida ilgstoša tiesāšanās; kompāniju grib piespiest pārdot "WhatsApp" un "Instagram"

Tiek norādīts, ka tiesvedība ar IT korporāciju varētu ilgt vairākus gadus, un “Facebook” juristi darīs visu, lai šī lieta nemaz nenonāktu līdz galarezultātam.

FTC mērķis ir piespiest “Facebook” atteikties no konkurenci graujošiem pasākumiem, lai veicinātu arī citu sociālo tīklu un inovāciju izaugsmi. Pirms prasības iesniegšanas FTC veica lielu pētījumu, kurā pierādīja, ka “Facebook” rīcība ir nesusi miljoniem dolāru lielus zaudējumus patērētājiem un mazā biznesa pārstāvjiem, tajā pašā laikā tehnoloģiju gigants ir guvis milzīgu peļņu. Pērn “Facebook” nopelnīja vairāk nekā 70 miljardus dolāru.

Piemēram, 2013. gadā “Twitter” laida klajā lietotni “Vine”. “Facebook” uz to reaģēja, liedzot pieeju API, kas ļāva “Vine” lietotājiem iegūt lietotnē reģistrēto draugu sarakstu caur “Facebook”.

Eksperti norāda, ka “Facebook” juristiem priekšā ir milzīgs darbs, lai maksimāli izstieptu tiesvedības procesu un to “noslīcinātu nebeidzamos papīru kalnos”. Tāpat šī lieta ir neprognozējama, jo bezmaksas piekļuve kompānijas pakalpojumiem neattiecas uz klasisko monopolu, kad pircējam nav izvēles un viņam par preci ir jāpārmaksā, jo nav alternatīvu.

Tāpat ASV varasiestādes kopš pagājušā gada ļoti aktīvi pēta, vai vadošās IT kompānijas “Apple”, “Google” māteskompānija “Alphabet”, “Amazon”, “Facebook”, “Twitter” un “Amazon” ļaunprātīgi neizmanto savu dominējošo stāvokli. ASV pārstāvju palāta ir ieguvusi vairāk nekā 80 biznesa jomas pārstāvju sūdzības par to, kā IT giganti ir mēģinājuši traucēt darbu.