Kā ziemā pareizi kopt mazuļa ādu: 10 noderīgi ieteikumi

6. Īpašu uzmanību pievērst zīdaiņa lūpu zonai. Riska zona, kurai jāpievērš īpaša uzmanība, ir lūpas, it īpaši, ja mazulītis zīž māneklīti vai izteikti siekalojas, jo tad lūpas nepārtraukti būs mitras, līdz ar to sals tās var kairināt, izraisot apsārtumu. Lai no tā izvairītos, lūpām var uzklāt to pašu sejas krēmu vai bērnu lūpu balzamu, kas paredzēts aizsardzībai pret sala un vēja ietekmi. Kad mazulis ratos aizmieg, knupīti no mutes labāk uzmanīgi izņemt.