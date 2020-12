Gada nogalē ļaut telefonam pašizolēties jeb "izkāp" no sava telefona

Gada izskaņa ir piemērots brīdis, lai apņemtos 2021. gadu iesākt veselīgi, spēcīgi un ar “uzlādētām baterijām”. Pārmērīgs ekrāna izmantošanas laiks var kaitēt mūsu labsajūtai, taču to varam regulēt, nosakot skaidrus mērķus, noteikumus un robežas. Digitālais detokss nenozīmē pilnīgu atteikšanos no digitālajām ierīcēm, bet balstās uz jēgpilnu to pielietojumu, kā arī sniedz iespēju uz brīdi atslēgties no uzmanību novērsošām un brīžiem pat liekām lietām.