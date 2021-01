Projekta Aizkulises īpašnieki ilgu laiku tirgoja dzīvokļus pašu spēkiem, to darīja viņu pārdošanas nodaļa. Tomēr 2019.gada otrajā pusgadā darījumu apmērs samazinājās. Protams, projekta īpašnieki par to nebija priecīgi. Es rūpīgi izpētīju atlikušo dzīvokļu piedāvājumu šajā projektā un 2020.gada vidū vērsos pie īpašniekiem ar sadarbības piedāvājumu. Man ir 15 gadu pieredze nekustamā īpašuma tirgū, arī ārpus Latvijas, tādēļ bija viegli pārliecināt par šādas sadarbības lietderību. Manā darījumu portfelī ir dzīvokļu, māju un komerctelpu darījumi Krievijā, Bulgārijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Gruzijā un Ēģiptē. Savas karjeras laikā esmu strādājis visās šajās valstīs.

Nozīmīgs faktors, kas ļāva uzņēmumam Markov Group noslēgt ekskluzīvu sadarbības līgumu ar Aizkulišu īpašniekiem, ir mana veiksmīgā darbība 2018.-2019.gadam, pārdodot pēdējos neizpārdotos dzīvokļus Jūrmalas daudzdzīvokļu projektā Grīšļu ielā 5. Pirms manis šos dzīvokļus jau piecus gadus bija tirgojušas vairākas lielas nekustamo īpašumu kompānijas. To darbības rezultāts bija nulle. Kad man piešķīra ekskluzīvas tiesības šo dzīvokļu pārdošanai, es pats izstrādāju dzīvokļu pārdošanas stratēģiju, ieviesu to, un viss mainījās – pusotra gada laikā es pārdevu visus 12 atlikušos Grīšļu ielas 5 projekta dzīvokļus. Maniem klientiem ir iespēja par saņemtajiem pakalpojumiem uzrakstīt atsauksmi manās Facebook lapās. Tieši viens no Jūrmalas projekta Grīšļu ielā 5 klientiem ir uzrakstījis vienu no sirsnīgākajām atsauksmēm.