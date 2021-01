No sabiedrības acīm mīklaini pazudis viens no pasaulē bagātākajiem cilvēkiem

Ma ir viens no bagātākajiem cilvēkiem Ķīnā un pasaulē. Viņa aktīvu vērtība, atsaucoties uz “Forbes” datiem, ir 58,4 miljardi dolāru. 56 gadus vecais uzņēmējs ne reizi vien ir stāstījis, ka audzis sarežģītos apstākļos komunistu pārvaldītajā Ķīnā. Turklāt, viņš pēc koledžas pabeigšanas nav varējis atrast darbu.

1999. gadā Ķīnas pilsētā Handžu Ma un vēl 18 cilvēki dibināja uzņēmumu “Alibaba”, kas 20 gadu laikā kļuva par vienu no pasaulē lielākajiem e-komercijas uzņēmumiem, kas nodarbina vairāk nekā 100 000 cilvēku.

Tiek uzskatīts, ka Ma ir savā ziņā “svaiga elpa” tradicionāli konservatīvajā Ķīnas biznesa kultūrā. No “Alibaba” Ma aizgāja 2019. gada septembrī. Pastāvēja dažādas spekulācijas par to, ka Ma aiziešana no uzņēmuma bija saistīta ar spriedzi attiecībās ar Ķīnas Komunistu partiju. Tika uzskatīts, partija apsūdzēja Ma pārlieku lielas varas un ietekmes audzēšanā.