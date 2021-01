EK atbalsta Latvijas priekšlikumu rīkotājiem kompensēt 80% no atcelto kultūras pasākumu biļešu vērtības

Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem. Atbalsts tiks piešķirts tiešu dotāciju veidā. Saņēmējiem tiks izmaksāts līdz 80% no kopējās biļešu naudas summas, kura atlīdzināta skatītājiem, un biļešu atgriešanas izmaksām, piemēram, bankas vai biļešu pārdošanas tīkla komisijas maksām. Šīs programmas mērķis ir mazināt pēkšņo apgrozāmo līdzekļu trūkumu, ko skartie uzņēmumi izjūt koronavīrusa uzliesmojuma dēļ.

Komisija secināja, ka pasākums ir vajadzīgs, piemērots un samērīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus Latvijas ekonomikā atbilstoši līgumam par ES darbību. Pamatojoties uz to, EK apstiprināja pasākuma atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.

LETA jau ziņoja, ka pagājušā gada decembrī valdība atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumu, kas paredz, ka pasākumu rīkotājiem valsts varētu kompensēt 80% no biļešu pircējiem atmaksātajiem līdzekļiem par ārkārtējās situācijas laikā no 9.novembra atceltajiem pasākumiem.

KM klāstīja, ka, apzinot biļešu izplatīšanas tīklu sniegto informāciju par to sistēmās iegādātajām biļetēm uz kultūras pasākumiem laikā no 9.novembra līdz 6.decembrim, biļešu kompensēšanai nepieciešamais finansējuma apjoms un atbalsta pasākuma administrēšanas izdevumi veido ap 1 083 481 eiro. Atbalsts tiks sniegts 2021.gadā, veicot apropriācijas pārdali no programmas "Latvijas skolas soma" 2021.gada finansējuma, ņemot vērā šogad ietaupītos resursus.