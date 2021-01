Sportošanas iespējas ziemā – mājās un svaigā gaisā

Īpaši par apģērbu jāpadomā tiem, kuri ziemā vēlas sportot ārā. Galvenais princips, izvēloties apģērbu sportam ziemā, ir daudzslāņainība. Pirmajam apģērba slānim jāizvada sviedri. Vispiemērotākā būs termoveļa: tā paredzēta dažādiem aktivitātes līmeņiem, šūta no elpojoša materiāla tā, lai neierobežotu ķermeņa kustības un nodrošinātu maksimālu elastību tur, kur tas nepieciešams, ātri izvadītu mitrumu un saglabātu ķermeņa siltumu. Šādu termoveļu var valkāt arī ikdienā vēsā laikā vai kā bāzi zem biezāka apģērba, dodoties makšķerēt, medībās vai atpūtā pie dabas. Termoveļa pieejama plašā izmēru klāstā – no S līdz XXXL. Otrajam slānim jābūt siltam – vilnas jakai vai džemperim. Trešajam apģērba slānim vajadzētu pasargāt no vēja un nokrišņiem, tāpēc te nederēs, piemēram, kokvilnas audumi. Ja arī ziemā turpināt nodarboties ar skriešanu, apavus ieteicams izvēlēties ar pretslīdes aizsardzību. Velciet siltas zeķes, lai pasargātu pēdu saites un cīpslas, un neaizmirstiet arī par galvu, kaklu un rokām, ko no aukstā gaisa sargās cepure, šalle un cimdi.