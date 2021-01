Ziedojumu izsīkuma dēļ mediķi drīzumā var palikt bez akcijas "Galds savējiem" maltītēm

"Man trūkst vārdu, lai raksturotu to, cik liela ir mūsu pateicība sabiedrībai un uzņēmējiem par atbalstu akcijai "Galds savējiem". Lai gan 2020.gads noteikti nebija tāds, kā to iztēlojāties 2019./2020.gadu mijā, tomēr tas mums visiem pierādīja, ka Latvijā ir daudz izpalīdzīgu, gādīgu un apbrīnojami sirsnīgu cilvēku. Katra pieliktā roka, katrs cents palīdzēja mums parūpēties par tiem, kuriem regulāra maltīte bija sekundāra, rūpējoties par līdzcilvēkiem slimnīcās.

Tādēļ es aicinu uzņēmumus un cilvēkus pievienoties akcijai un palīdzēt to turpināt, līdz situācija uzlabosies. Līdz šim mūsu lielākie ziedotāji un stiprais plecs ir bijis veikals "DEPO", "Latvijas Finieris", "Mēness aptiekas". Mēs saprotam, ka visi ir noguruši no ierobežojumiem, no neziņas, taču mediķi nevar atļauties padoties un pamest savu darbu. Uzskatām, ka šis būtu absolūti nepiemērots laiks akcijas pārtraukšanai brīdī, kad slimnīcas pārpildītas un mediķu spēki tuvojas izsīkumam," uzsver "Hospiss.lv" pārstāve.