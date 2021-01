Vēstuli organizēja biedrība Asociācija “Ģimene”. Tā jau gadiem atražo pazīstamus Krievijas naratīvus par to, kā liberālisms un Rietumu cilvēktiesību izpratne apdraud tradicionālās ģimenes vērtības. 2013. gadā asociācija iesaistījās parakstu vākšanā referenduma rosināšanai pret “geju propagandu”, cīnās ar “genderismu”, kā rezultātā “pakāpeniski tiks izveidoti bezdzimuma cilvēki”, lai radītu “nekatro jeb nenoteikto dzimtu”, un ir pret Stambulas konvencijas ratifikāciju, kas uzliek valstij par pienākumu sargāt sievietes no vardarbības.

Aicinājuma parakstītāju vidū ir daudz kristīgu organizāciju un draudžu, pat Kristīgo motociklistu asociācija. Vairākas to parakstījušās organizācijas ir savstarpēji cieši saistītas.

Piemēram, Asociācija “Ģimene” izbijusī valdes locekle Diāna Feldmane šobrīd pārstāv kustību Par Dzīvību, kura cīnās pret abortiem. Savukārt šīs organizācijas bijusī valdes locekle Anna Krumpāne ir ģimenes izglītības un attīstības fonda Ābeļzieds valdē, kas plašāku uzmanību izpelnījās , kad pēc NA iniciatīvas 2014. gadā bez konkursa no valsts saņēma 27 tūkstošus eiro, lai izstrādātu jauna mācību priekšmeta „Dzīvesziņa” standartu. Vēlāk gan līgums tika lauzts, jo fonds nepildīja saistības.

Cita Ābeļzieds valdes locekle – Indra Tretjakova – pārstāv arī parakstītāju Vecāku Alianse, kas kā vienu no saviem mērķiem definējusi “bērnu tikumisko izaugsmi”. Viņa kā psihoterapeite savulaik Saeimas komisijā kritizēja grāmatu "Diena, kad Kārlis bija Karlīna un Diena, kad Rūta bija Rihards”, Tretjakova norādīja, ka grāmata rada konfliktu starp psihi un ķermeni, tāpēc Latvijas bērni no tās ir jāsargā.

Vecāku Alianse valdē ir arī Aira Jēkabsone, kura bijusi Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko palīdze un aktīvi publicējas Asociācija “Ģimene” mājaslapā. Jāatgādina, ka tieši Stepaņenko bija tā, kas uz Saeimu atnesa tā sauktos “tikumības grozījumus” – izglītības likuma izmaiņas, kas paredzēja aizsargāt bērnus no mācību materiāliem, kas ir pretrunā tikumiskajai audzināšanai. Tolaik vēl plašākai sabiedrībai nezināma Saskaņas deputāte grozījumus likumā veiksmīgi virzīja pēc tam, kad ar viņu sakontaktējās vairākās organizācijas, tostarp Mūsu bērni, kas arī ir šīs atbalsta aicinājuma parakstītāju vidū. Organizācija, kā vēsta uzņēmumu reģistrs, nodarbojas ar “bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšanu”.

Vēstuli parakstījusi arī biedrība Suverēna vara, kuras valdes locekles ir pie frakcijām nepiederošās Saeimas deputātes Karina Sprūde (bijusī KPV LV) un Stepaņenko. Biedrība dibināta 2020. gada novembrī un viens no tās mērķiem ir “veicināt sabiedrības aktivitāti valsts un pašvaldību līmeņa lēmumu pieņemšanā”.

Atrodami arī citu saistītu biedrību paraksti. Piemēram, Krīzes grūtniecības centrs, kura vadītāja Judīte Briede-Jurēviča ir Latvijas Evaņģēliskās alianses valdes locekle ar savu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio. Centra partnere ir Asociācija Ģimene. Plašāku sabiedrības uzmanību Krīzes grūtniecības centrs izpelnījās pēc viesošanās pie Rīgas valsts 3. ģimnāzijas skolēniem, kuriem stāstīja aplamības par kontracepciju . “Prezervatīvu lietošana ir kā krievu rulete,” izdales materiālos skolēniem rakstīja organizācija. “Pirmā lodes kamera ir prezervatīvs, kas plīst, un tu dabū sifilisu, otrajā tu iegūsti STS, no kā prezervatīvi neaizsargā vispār, trešajā tu inficējies ar nāvējošu slimību, ceturtajā tu iegūsti pavisam jaunu STS, kas vēl nav pētīta…“

Jāatzīmē ka Asociācija “Ģimene” vadītāja Ilona Bremze no NA saraksta kandidēja 12. Saeimas vēlēšanās. Parakstītāju vidū pašu Satversmes grozītāju – NA – biedru nav mazums. Piemēram, viena no tādām ir vairāku NA pārstāvju pērnā gada rudenī izveidotā biedrība Austošā saule. LTV raidījums Defacto vēstīja, ka Austošā saule logo redzama stilizēta svastika, bet biedrības statūti pieprasa, lai tās vīriešu kārtas biedri būtu zemessargi.

Austošā saule valdes locekle Ginta Vilcāne, kas no NA saraksta startējusi Rīgas domes vēlēšanās, pārstāv arī citu parakstītāju – biedrību Nacionālo karavīru atbalstam, kas, kad nenodarbojas ar pareizās ģimenes definēšanu, cenšas sabiedrību izglītot par leģionāriem.

Zem aicinājuma parakstu uzlikusi arī Valles klēts, kuras galvenais darbības mērķis norādīts “Valles pagasta attīstība”. Organizācijas vadītāja ir Diāna Ruģele. Viņa arī Vecumnieku novada domes deputāte, kas ievēlēta no NA saraksta.

Vēl no NA pārstāvjiem parakstītāju vidū atrodams Garīgais kultūras centrs “Griezes pastorāts”, kura valdē ir Valsts prezidenta ārštata padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos Jurģis Klotiņš (NA).

Kvēls NA atbalstītājs ir arī Ainis Sproģis, kurš parakstījies ar biedrības Uz jauno krastu vārdu. Sproģis savos sociālajos tīklos aktīvi dalās ar partijas vēstījumiem, bet plašākai sabiedrībai zināms, kā viens no aizturētajiem 2018. gadā 9. maija pasākumā Uzvaras parkā, kur ar domubiedriem bija ieradies protestēt par pienākumu zināt valsts valodu.

“Ģimenes vērtību” sardzē nacionāļi roku rokā darbojas ar sev politiski it kā pilnīgi pretējiem ideoloģiskiem spēkiem, piemēram, agrāk ar Saskaņu saistītām pseidonevalstiskām organizācijām.

Viena no tādām ir kustība Par sportisku sabiedrību, kas, kā paši norāda, nodarbojas ar sporta un veselīga dzīves veida popularizēšanu. Re:Baltica jau rakstījusi , ka Par sportisku sabiedrību ir viena no tā saukto “Maskačkas kačoku” biedrībām. Šo un citas organizācijas izveidojis bijušais karavīrs Vitālijs Dubovs, kurš kopā ar domubiedriem savulaik ieguva kontroli pār Rīgas Centrāltirgu un vēlāk kļuva par Saskaņas deputātiem – gan Rīgas domē, gan Saeimā. Viņu projektiem pašvaldība, kad tās mērs bija Nils Ušakovs (S), piešķīra desmitiem tūkstošus eiro, bet viņi veidoja masu mītiņus mēra aizstāvībai.

Zem aicinājuma parakstījusies organizācija Streetbasket - viens no Raimonda Elbakjana lolojumiem, kas rīko Ghetto Games. Kad Rīgas domi vēl vadīja Saskaņa, ar Elbakjanu saistītās biedrības atbalstā saņēma 700 tūkstošus eiro. Vēlēšanu kampaņai Elbakjans arī izveidoja “dokumentālo filmu” “Pārgājiens” ar Nilu Ušakovu galvenajā lomā, kuru sākumā uzdeva par jauniešu iniciatīvu, bet beigās izrādījās, ka par to samaksājusi Saskaņa . Vairāk par Ghetto Games vadītāja saistību ar Saskaņu lasiet šeit.

Noskaidrot, kāpēc Elbakjans nolēmis atbalstīt, ka Satversmē jādefinē pareizās ģimenes jēdziens, Re:Baltica neizdevās, jo Elbakjans nebija sazvanāms. Taču jāatzīmē, ka viņš ir viens no Par sportisku sabiedrību apaļā galda dalībniekiem, vēsta biedrības mājaslapa .

“Mēs padarīsim Latviju diženu!” Ar šādu saukli 2018. gada Saeimas vēlēšanās no partiju apvienības LSDSP/KDS/GKL startēja Valdis Šakars. Vēl 2016. gadā viņš bija Vienotības rindās. Gadu vēlāk grasījās dibināt partiju Mūsu zeme – Latvija, taču nespēja savākt dibināšanai nepieciešamos 200 biedrus. Tā vietā Šakars 2018. gadā reģistrēja Sabiedrības atbalsta biedrība MZL, kas kā mērķi noteikusi demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu. Viņa biedrība Satversmes grozījumiem piekrīt, jo iestājas par tradicionālo ģimeni, saka Šakars. Oficiāli definētie mērķi gan ir citi – “bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana”. Pēc Šakara domām, tradicionālā ģimene šobrīd esot apdraudēta. “Ziniet, ja kopā dzīvo divi vīrieši vai divas sievietes, tad bērni nedzimst, tas ved uz cilvēku populācijas samazināšanos,” viņš Re:Baltica izklāsta savu domu gājienu. Jautāts vai, ja Satversmē tiks definēts “pareizas” ģimenes modelis, viendzimuma pāri pēkšņi pārstās veidot ģimenes, viņš saka, ka nē, bet negribot, lai tas tiktu uzskatīts par pareizu.

Viena no tādām ir biedrība Karostas mantojums, kas, kā paši norāda, “aizstāv sociāli mazaizsargāto, sociālās atstumtības riskam pakļauto, krīzes situācijās nonākušo personu tiesības un vērša pret viņu diskrimināciju”. Karostas mantojums vada baptistu sludinātājs Mārcis Dejus.

Starp parakstītājiem ir arī nodibinājums Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai “Spēkuguns”, kura mērķi ir jauniešu iesaistīšana brīvprātīgajā darbā, nometņu organizēšana u.c. Jāpiemin, ka 2008. gadā viena no nodibinājuma valdes loceklēm Sanda Lāsma Belova parakstījusi pretēja rakstura memorandu – Sabiedrības integrācijas fonda izplatīto “Labas gribas memorandu” par vienotas un tolerantas sabiedrības veidošanu. Belova ir arī viena no autorēm kristiešu portālā tuvumā.lv. Savukārt otra nodibinājuma valdes locekle Jekaterina Pūrīte savulaik Saeimas vēlēšanās kandidējusi no Aināra Šlesera partijas Vienoti Latvijai.