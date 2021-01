Intervija ar DocLogix biznesa līnijas vadītāju Margaritu Bekešu

Mūsu komandas pozitīvie ieguvumi no attālinātā darba ir procesu efektivizācija, piemēram, šobrīd izmantojam Jira dēli sapulcēs un vairs pat nevaram iedomāties, kā tas tika darīts ar līmlapiņām. Ietaupās arī laiks, kas tika pavadīts ceļā uz darbu un pēc tam uz mājām, varam veltīt vairāk laika darba uzdevumiem vai savai atpūtai un vaļaspriekiem. Viena no mūsu kolēģēm ir no Saldus, kura jau iepriekš strādāja attālināti. Mūsdienās noteikti nav jābaidās no attāluma, jo, ar plašo digitalizāciju, tas vairs nav šķērslis, lai iegūtu savu sapņu darbu!