"Debenhams" Latvijā un Igaunijā turpinās strādāt ar esošo zīmolu

Vīksne uzsvēra, ka "DBH Ltd Baltics" ir patstāvīgs, neatkarīgs Latvijas uzņēmums, kura sadarbība ar "Debenhams Plc" notiek uz franšīzes līguma pamata.

"Līdz ar to arī Latvijas un Igaunijas "Debenhams" veikali, kas ir "Debenhams" franšīzes partneri, varēs turpināt strādāt ar esošo vārdu," skaidroja Vīksne.

Tāpat vēstīts, ka "Debenhams Plc" pagājušā gada decembrī pavēstīja par likvidācijas procesa sākšanu, jo potenciālais uzņēmuma pircējs no šīs ieceres ir atteicies.

Kompānija "DBH Ltd Baltics" reģistrēta 2013.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2845 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir AS "Lawrence Asset Management", bet uzņēmuma patiesā labuma guvēja ir Ieva Plaude-Rēlingere. Pagājušajā finanšu gadā, kas ilga līdz 2020.gada 31.augustam, "DBH Ltd Baltics" strādāja ar 3,989 miljonu eiro apgrozījumu un guva 52 867 eiro peļņu.