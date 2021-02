Priekšplānā rīdziniece Jesfira Burova un Elīna Ustal al UUstala no Stendes. Aizmugurē (no kreisās) Krievijas un Venecuēlas pārstāves. FOTO: fofo/topoftheworld

Starptautiskā skaistumkonkursa ”Top of the World 2020” lielajam finālam, kurš bija pārcelts no pagājušā gada uz šī gada februāri, gatavojas dalībnieces no vairāk nekā 10 valstīm. Novērtē skaistules peldkostīmos!